الشرطة الفلسطينة تصدر توضيحاً بشأن قضية وفاة المواطنة رنين السلعوس

وأفادت الشرطة خلال بيانٍ للرأي العام، أن إجراءات البحث والتحري من قبل الشرطة مستمرة وبانتظار النتائج النهائية لتقرير الطب العدلي. لافتاً إلى أن مجريات التحقيق لا تشير الى شبهة جنائية حتى هذه اللحظة .



وطالب الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات المواطنين بأنه و في حال امتلاك اي مواطن لمعلومات بخصوص ملابسات الوفاة وتفيد في مجريات التحقيق التوجه الى النيابه العامة أو الى فرع المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس للإدلاء بها تحقيقاً للعدالة .



وناشد ارزيقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة بتحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الحديث بنتائج استباقية قبل انتهاء التحقيق وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.







رام الله - دنيا الوطنأوضحت المديرية العامه للشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل النيابة العامه في قضية وفاة المواطنة رنين السلعوس من قرية مجدل بني فاضل جنوب شرق نابلس.