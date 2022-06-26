عباس يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني

رام الله - دنيا الوطنيتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بناءً على دعوة كريمة من أخيه جلالة الملك.وسيجري خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ويرافق سيادته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.