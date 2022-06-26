تونس تطلق أول محطة طاقة شمسية عائمة في الوطن العربي

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الطاقة التونسية، أمس السبت، أول محطة عائمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، بقدرة إنتاج تناهز 200 كيلووات.وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المحطة (الفولتا ضوئية) العائمة تمتد على مساحة إجمالية تعادل 2500 متر مربع. (وفقاً لموقع روسيا اليوم)وأفادت أن المحطة ستمكن سنوياً من إنتاج طاقة كهربائية تناهز (265) ميغاواط في الساعة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة عبر الحد سنويا من انبعاث 120 طنا من ثاني أكسيد الكربون.وكلفت هذه المحطة العائمة، التي تولت تدشينها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، نائلة القنجي، مبلغ 500 ألف يورو.وأكدت القنجي، في تصريح لها اليوم، أن هذه المحطة العائمة لإنتاج الكهرباء، تترجم امكانات تونس الكبيرة في انتاج الطاقة البديلة، سواء في الصحراء أو المناطق العائمة.ولفتت إلى أن "هذه المحطة العائمة في تونس، وإن كانت غير كبيرة، إلا أنها تعتبر لبنة أولى لإنجاز مجموعة من المشاريع المماثلة".وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إعداد دراسة أثبتت وجود أكثر من 50 منطقة في تونس يمكن أن تنجز فيها محطات ضوئية عامة لإنتاج الكهرباء.