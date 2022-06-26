رام الله: "النقل والمواصلات" تبدأ بسحب لوحات المركبات المسجلة بالنظام القديم

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تبدأ وزارة النقل والمواصلات، مطلع شهر تموز/يوليو المقبل، بسحب كل أرقام المركبات المسجلة على النظام القديم.وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، إن الإجراءات الجديدة تستهدف لوحات تسجيل المركبات بنظام الأرقام، وليس بنظام الأحرف الذي بدأ العمل به عام 2018، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف، أنه صدر مرسوم رئاسي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، يتضمن توحيد كل أرقام لوحات المركبات في فلسطين، كونها رمز من رموز السيادة، وتضمن المرسوم الأرقام المميزة وآلية صرفها، وإعطائها لثلاث فئات، وهي: الطباعة بالمزاد، والطباعة بالقرعة، والفئة الثالثة تكون شراء مباشر من مديريات "النقل والمواصلات".وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني كافة الأرقام المميزة من فئاتها المختلفة المتاحة للتملك ويشطب منها ما تم إجراء تملكه وفقاً للقانون، وذلك التزاما بالمرسوم، منوها إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذه، كونه لمجلس الوزراء إعداد نظام له.وتابع رحال: أن الوزارة أصدرت تعليمات لاستبدال الأرقام القديمة بالجديدة، وشراء الأرقام المميزة، وسيكون ذلك متاحا أمام المواطنين مطلع الشهر المقبل، وسيتم إلزام الجميع بتغيير أرقام لوحات مركباتهم وفق المرسوم الرئاسي، واستكمال المراحل الفنية لتحديد الآلية والرسوم، وكيف يتم التعامل معها.وأوضح أنه لغاية الآن لم يصدر تعليمات بخصوص الرسوم، والقرار يشمل المركبات الخصوصية المرخصة على التسلسل القديم.وأردف، أن القرار سيطبق على مدار عام، وليس دفعة واحدة، أي أن المركبة التي سينتهي ترخيصها ستمنح رقما بموجب نظام الأحرف.