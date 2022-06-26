الأعرج يشارك في معرض دولي بالقاهرة حول أحدث تقنيات الإنشاءات









رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس الاتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الدين الأعرج في فعاليات معرض Big 5 المقام على أرض المعارض والمؤتمرات بالقاهرة في الفترة بين 25–27/6/2022 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء المصري.وجاءت المشاركة بناء على دعوة خاصة زار خلالها م. الأعرج جناح مؤسسة دبى لتنمية الصناعة والصادرات، التي تشارك في المعرض الدولي المتخصص.جدير بالذكر أن الشركات من مختلف دول العالم تعرض أحدث تقنيات البناء والمعدات المميزة والمواد المستحدثة لمواكبة التطور الطبيعي في سرعة تنفيذ المشاريع على مستوى الشرق الأوسط والمناطق العمرانية، وبحث فرص وطرق التصدير للدول المشاركة بالمعرض.ويهدف المعرض إلى الجمع بين القادة والمستوردين لخلق معاً السوق المتنامي لمشروعات قطاع الإنشاءات في مصر، كما يهدف إلى الجمع بين مجتمعات الاستثمار والبنية التحتية، وتعزيز حوار الابتكار وتطوير شراكات جديدة، ولهذا الغرض، سيعرض أكثر من 230 عارضا من 21 دولة أحدث منتجاتهم وتقنياتهم وخدماتهم بما في ذلك الآلات والمركبات النباتية، ومواد وأدوات البناء، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والديكورات الداخلية للمباني والتشطيبات، وحلول المباني الذكية.