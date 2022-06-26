عقب انتهاء زيارته.. أمير قطر يعلّق على لقائه السيسي

وأضاف: "كما تبادلنا وجهات النظر، بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ودعم أمن المنطقة والعالم".



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس السبت، أمير قطر في قصر الاتحادية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة للتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.











رام الله - دنيا الوطنعلق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على زيارته إلى مصر ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تغريدة عبر حسابه في (تويتر)، أمس السبت.وقال تميم، إنه "سعيد بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة، ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات".