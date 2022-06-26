نيويورك: سائق سيارة يدهس رجلاً حتى الموت ويصيب 4 آخرين أثناء هروبه من الشرطة



وقالت شرطة ولاية نيويورك إن "الحادث وقع في تمام الساعة 19:15 مساء أمس السبت، وأسفر عن مصرع رجل يبلغ 67 عاما وإصابة أربعة أخرين". (وفق موقع روسيا اليوم).



وأوضحت الشرطة أنها تمكنت من احتجاز المتسبب بالحادث مشيرةً إلى أنه يوجد من بين الأربعة طفل يبلغ عمره 8 سنوات، فيما أصيب شخص آخر بجروح خفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.









رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين، جراء اصطدام سيارة بمشاة في منطقة بروكلين بنيويورك.