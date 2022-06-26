إندونيسيا تدعو للتفاوض حول النزاع في أوكرانيا





وذكرت أن ويدودو يعتزم مناقشة مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية في موسكو، وكذلك خلال قمة مجموعة العشرين القادمة التي تترأسها إندونيسيا.



ولفتت إلى أن إندونيسيا تعارض فرض عقوبات على الاتحاد الروسي لقيامه بعملية خاصة في أوكرانيا.













رام الله - دنيا الوطنطالبت رئاسة الجمهورية الإندونيسية، اليوم الأحد، إلى اعتماد المفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا والتوصل لتسوية سياسية.ودعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إلى اللجوء للمفاوضات من أجل حل النزاع في أوكرانيا وتسويتها لاستعادة سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية. (وفق موقع روسيا اليوم).وأكد ويدودو على أنه يجب حل الصراع وإعادة سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، موضحا أنه سيحث قادة روسيا وأوكرانيا على إيجاد فرصة للحوار.وأوضحت وسائل إعلام أندونيسية منتصف الشهر الجاري أن الرئيس الروسي سيلتقي نظيره الإندونيسي في موسكو في 30 حزيران/ يونيو.