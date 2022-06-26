ماذا قال نفتالي بينت في آخر جلسة لحكومته كرئيس للوزراء؟

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إنه طلب من جميع الوزراء الاستفادة من كل يوم وساعة ودقيقة متبقية لإنجاز كل شيء ممكن قبل حل (كنيست).جاء ذلك في كلمة له، بآخر اجتماع لحكومته، وهو رئيس للوزراء، مشيراً إلى أن مسؤوليته تجاه الإسرائيليين مستمرة حتى خلال فترة الانتخابات، وفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية.وأضاف: "نحن حكومة قصيرة العمر ولدينا إنجازات هائلة، هذه حكومة تنفيذية، هذا هو المصطلح الذي سوف نتذكره للأبد".وتابع: "أود أن أشكر الوزراء وصديقي يائير لبيد - حظًا سعيدًا بعد يوم أو يومين".وكان بينت، قال إنه لم يحسم بعد أمره بشأن الترشح لانتخابات (كنيست) القادمة.وبيّن في مقابلة مع قناة (كان)، أنه لا يجوز شطب أي شخص، ومن مجمل ذلك بنيامين نتنياهو، مضيفاً مع ذلك أنه لا يعتبره شخصية ملائمة لتولي منصب رئيس الوزراء ولكن القرار متروك للجمهور.وأعرب بينت عن خشيته من حرب أهلية، ورأى أن حكومة مؤلفة من أحزاب اليمين فقط، لن تكون لصالح إسرائيل، وفق تعبيره.وأوضح رئيس حكومة الاحتلال، أنه دفع الثمن غالياً في ظل التهديدات التي تلقتها عائلته بعد وضع رسالة تهديد لابنه وبداخلها رصاصة بندقية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).