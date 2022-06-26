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239 محكوماً بعقوبة الإعدام في الاردن

239 محكوماً بعقوبة الإعدام في الاردن
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، أمس السبت، إن "عدد المحكومين بعقوبة الإعدام حكماً قطعياً في الأردن (239) محكوماً".

وأضاف الذنيبات خلال استضافته عبر برنامج (نبض البلد) على قناة (رؤيا الأردنية)، أنه يوجد توجه سياسي في الأردن منذ عام 2006 بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام.

ووضح أن تنفيذ حكم الإعدام كان موضوع جدل مشتعل منذ القرون الوسطى، وما زال مستمرا حتى يومنا هذا، لافتاً إلى أن كثيرون يؤيدون تنفيذ العقوبة، في الوقت الذي يوجد فيه كثيرون أيضاً يرفضونها.

وأشار إلى أن دول القارة الأوروبية كاملةً ألغت عقوبة الاعدام، ومعظم الولايات الأمريكية كذلك، في الوقت الذي ما زالت اليابان وبعض الدول في العالم تطبع العقوبة.

وذكر النائب الأردني أن 100 دولة في العالم تصدر احكاماً بالإعدام؛ إلا أنها تجمِّد تنفيذ العقوبة، كما يفعل الأردن.

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