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شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: 569 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى خلال الأسبوع الماضي

إعلام إسرائيلي: 569 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى خلال الأسبوع الماضي
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن 569 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي.

في السياق، اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم"، تحت حماية شرطة الاحتلال.

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