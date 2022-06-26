غزة: "المرور" تنوه لوجود إغلاقات عدة بشوارع غزة

ونوهت المرور إلى وجود سوق الشيخ زايد الأسبوعي في محافظة الشمال وسوق المغازي في محافظة الوسطى، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.





وأضافت: إغلاق جزئي لشارع البحر معسكر الشاطيء مقابل الباخرة المكسورة، وذلك لوجود أعمال تدعيم للشارع.





واختتمت المرور: إغلاق للجهة الشمالية لشارع عمر المختار من مفترق التشريعي حتى مفترق رشاد الشوا مع تقاطع شارع عز الدين القسام حتى مفترق مدرسة الكرمل شمالا، لمدة يومين، بوجود أعمال إنشاء دوار على مفترق رشاد الشوا.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة فيالشرطة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، عن حالة الطرق لهذا الصباح داخل القطاع.وذكرت المرور، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.