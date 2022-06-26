دولي

نفتالي بينت: حكومة مؤلفة من أحزاب اليمين فقط لن تكون لصالح إسرائيل

نفتالي بينت: حكومة مؤلفة من أحزاب اليمين فقط لن تكون لصالح إسرائيل
نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إنه لم يحسم بعد أمره بشأن الترشح لانتخابات (كنيست) القادمة.

وبيّن في مقابلة مع قناة (كان)، أنه لا يجوز شطب أي شخص، ومن مجمل ذلك بنيامين نتنياهو، مضيفاً مع ذلك أنه لا يعتبره شخصية ملائمة لتولي منصب رئيس الوزراء ولكن القرار متروك للجمهور. 

وأعرب بينت عن خشيته من حرب أهلية، ورأى أن حكومة مؤلفة من أحزاب اليمين فقط، لن تكون لصالح إسرائيل، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال، أنه دفع الثمن غالياً في ظل التهديدات التي تلقتها عائلته بعد وضع رسالة تهديد لابنه وبداخلها رصاصة بندقية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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