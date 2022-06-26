الاحتلال يعتقل 14 مواطناً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.





في سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من أقارب الشهيد علي حرب، الذي استشهد بسكين مستوطن قبل عدة أيام في قرية اسكاكا، وهم: نعيم حرب (55 عاما)، ونجله فراس (25 عاما)، والشاب زيد حسام حرب (24 عاما).





ومن مخيم نور شمس في طولكرم، اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، بمساندة قوات الاحتلال الشقيقين عدي (25 عاما)، وهو أسير محرر، ومحمود سامر جابر (16 عاما)، والشاب أمجد أبو عطية (20 عاما).





ومن قرية قريوت جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: معتصم مصلح بدوي، وبراء عبد الناصر بدوي، وعبد الفتاح أمين عازم، ويمان محمد عازم، وعبادة عطا الله عازم، وأصيل علاء عوني موسى.





فيما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيت أمر شمال الخليل، الأسيرين المحررين محمد وحيد ابو مارية (22 عاما)، ومالك يوسف حسن دودة (25 عاما).

رام الله - دنيا الوطن