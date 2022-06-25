جيش الاحتلال يستعد لجولة أخرى من التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لجولة أخرى من التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة.وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال سيعزز التحقيقات بأطقم من وحدة الأقمار الصناعية 9900 التابعة لشعبة استخبارات الاحتلال.وتابعت: "كذلك سينضم للتحقيقات ضباط متخصصون في رسم الخرائط ونائب قائد منظومة العمليات الخاصة في شعبة (أمان)".يذكر أن معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية ، أكد الأربعاء 12 أيار/ مايو الماضي، أن الرصاصة المتفجرة التي أصابت الشهيدة أبو عاقلة كانت قاتلة مباشرة، حيث تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً، مؤكدا أنه تم التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريا، لإيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها.وبحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس فإن التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي يُظهر أن شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترًا (328 قدمًا) من قوات الاحتلال الإسرائيلية عندما أُطلق عليها النار وقتلت.وأفادت الصحيفة أن التحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال أظهر أن جنود وحدة دوفدفان أطلقوا بضع عشرات من الرصاصات على المنطقة التي كانت تتواجد فيها شيرين أبو عاقلة وطاقم قناة الجزيرة خلال اقتحام جنين.يذكر أن شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاصة أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جنين في الضفة الغربية صبيحة 11 مايو/أيار الجاري.