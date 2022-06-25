شؤون فلسطينية

مركزية فتح: السلام يتحقق بوجود أفق سياسي ينهي الاحتلال وجرائمه لن تبقي شعبنا صامتًا

مركزية فتح: السلام يتحقق بوجود أفق سياسي ينهي الاحتلال وجرائمه لن تبقي شعبنا صامتًا
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المركزية لحركة (فتح) اجتماعاً لها، مساء اليوم السبت، برئاسة محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وناقشت اللجنة المركزية لحركة (فتح) بشكل معمّق التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مؤكدة أن السبب الرئيس له هو أن هذا الاحتلال يدرك بأنه جرائمه تلقى صمتاً دولياً غير مبرر.

وأكدت اللجنة المركزية أن: "المجتمع الدولي من خلال سياسة الكيل بمكيالين بعيد جداً عن محاسبة إسرائيل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عليها، مما يدفع الاحتلال للمضي قدماً في رفضه للقانون الدولي وتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية وسياسة التطهير العرقي والفصل العنصري دون رادع أو محاسبة". 

وأضافت: "هذه السياسة الإسرائيلية التي انتهجتها هذه الحكومة وما سبقها من حكومات إسرائيلية، تؤكد وبشكل عملي أنه لا يوجد شريك إسرائيلي لصنع السلام".

وذكرت أن :رفض حكومة الاحتلال حتى الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومبدأ حل الدولتين، وباعتبار القضية الفلسطينية قضية إسرائيلية داخلية، يوجب على المجتمع الدولي التدخل وبشكل سريع لتطبيق قراراته التي اتخذت سواء في مجلس الأمن الدولي أو في الجمعية العامة للأم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، كما فعل في القضايا الدولية الأخرى من سرعة اتخاذ القرار وتطبيقه، وإلا فأن حكومة الاحتلال بسياساتها الإجرامية ستدفع الأمور إلى الانفجار الذي سيتحمل الجميع تبعاته".

وأكدت اللجنة المركزية على أنه "أمام جرائم الاحتلال، وعمليات القتل اليومية سواء من قبل جيش الاحتلال أو من قبل المتطرفين اليهود الذين يعيثون فساداً وقتلاً بحماية حكومة الاحتلال وجيشها، والتي كان آخرها جريمة قتل الطفل محمد عبد الله حامد (16 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، وقيام أحد المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال بطعن المواطن علي حسن حرب في قرية اسكاكا بمحافظة سلفيت، مما أدى إلى استشهاده، واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان وبعده في انتهاك للوضع التاريخي للمسجد، ومنع المؤمنين من الوصول للصلاة في كنيسة القيامة، وجريمة القتل العمد للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وطالبت اللجنة المركزية العالم بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والكف عن سياسة الاستنكار والصمت التي شجعت المحتل الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من جرائمه البشعة.

وشددت على أن شعبنا لن يبقى صامتاً على هذه الجرائم، وغيرها التي تجاوزت كل المحرمات، إضافة إلى استمرار المتطرفين اليهود بتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في استفزاز مباشر لمشاعر الملايين من المسلمين، محذّرةً من مخاطر الدفع باتجاه حرب دينية ستدفع المنطقة والعالم ثمنها في ظل هذا الصمت المريب من قبل العالم على الغي الإسرائيلي.

وأشارت، إلى أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدراً، وأن الاحتلال سيحاسب على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، في المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية سواء فيما يتعلق بالاستيطان أو القتل أو سياسات التطهير العرقي والفصل العنصري التي تصل إلى درجة جرائم الحرب، وضرورة قيام مجلس الأمن والمنظمات الدولية كافة بدورها للوقوف إلى جانب الحق والعدل، وإنهاء الاحتلال والتمييز العنصري ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

وتشدد مركزية (فتح)، على أن "الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هو من خلال وجود أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وليس من خلال سياسة القتل والتدمير والطرد والاستيطان وتدنيس المقدسات التي لن تجلب الأمن والأمان لاحد، لأنه بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه فلن يكون هناك سلام ولا استقرار لأحد".

وحيت قيادة حركة (فتح)، "أبناء شعبنا في أماكن تواجدهم كافة في الوطن والشتات، على صمودهم وثباتهم على أرضهم في وجه المحتل، ونحيي بهذه المناسبة، أبناء شعبنا في القدس، وندعو الجميع لدعم صمودهم وثباتهم في وجه المحتل الذي يحاول تغيير طابع وهوية القدس ومقدساتها، كما نحيي صمود أبناء شعبنا في القرى والمخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج، وصمود عائلات الشهداء والجرحى الذين لن نتخلى عنهم".

ودعت إلى "تفعيل خيار المقاومة الشعبية السلمية وتوسيع رقعته في وجه هذا الجنون الإسرائيلي، خاصةً في المناطق المهددة بالمصادرة وكل مناطق التماس التي تعطي نموذجاً للإنسان الفلسطيني الصابر الصامد الثابت المتمسك بثوابته الوطنية وبحقوقه الوطنية".

وأعربت مركزية (فتح) عن "أملها بأن تشكّل زيارة الرئيس الأميركي إلى فلسطين منتصف الشهر القادم، فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن تسهم في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية على حدود العام 1967، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قوائم الإرهاب الأميركية وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن".

وأكدت اللجنة المركزية، على "أهمية أن تحقق هذه الزيارة ما تحدث عنه الرئيس بايدن، بأنه ينظر للجانب الفلسطيني كشريك وأنه سيعمل على إعادة فتح القنصلية الأميركية، والاعتراف بحل الدولتين، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم في القدس والحرم الشريف، ورفض التوسع الاستيطاني، ورفض طرد المواطنين من أحياء القدس، ووقف جميع الأعمال أحادية الجانب".

كما ناقشت اللجنة المركزية، عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع الداخلية للحركة، واتخذت جملة من القرارات الهادفة لتصويب الوضع التنظيمي واستنهاض قدرات الحركة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

كما طالبت مركزية (فتح)، اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للحركة باستمرار الإعداد والإسراع بإنجاز أعمالها تمهيداً لعقد مؤتمر فتح الثامن.

وهنأت اللجنة المركزية لحركة (فتح)، المنتخب الوطني الفلسطيني بتأهله لكأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يستعد لجولة أخرى من التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

جيش الاحتلال يستعد لجولة أخرى من التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

بينيت: أوقفنا نقل حقائب الأموال لغزة ولم أعتزل الحياة السياسية

بينيت: أوقفنا نقل حقائب الأموال لغزة ولم أعتزل الحياة السياسية

حفريات إسرائيلية تهدد قواعد المسجد الأقصى وتحذيرات من تغيير

حفريات إسرائيلية تهدد قواعد المسجد الأقصى وتحذيرات من تغيير

الأحمد: نناشد العاملين بالهلال الأحمر الفلسطيني بلبنان بالتوقف عن التراشق الإعلامي

الأحمد: نناشد العاملين بالهلال الأحمر الفلسطيني بلبنان بالتوقف عن التراشق الإعلامي

الخارجية: وفاة الطالب الفلسطيني أمير عودة غرقاً في ألمانيا

الخارجية: وفاة الطالب الفلسطيني أمير عودة غرقاً في ألمانيا

ما هي الخدمات اللوجستية المقدمة لحجاج قطاع غزة؟

ما هي الخدمات اللوجستية المقدمة لحجاج قطاع غزة؟

مصرع سائق دراجة نارية بحادث سير في الخليل

مصرع سائق دراجة نارية بحادث سير في الخليل

وفد قيادي من الجبهة الشعبية برئاسة مزهر يزور مخيم عين الحلوة

وفد قيادي من الجبهة الشعبية برئاسة مزهر يزور مخيم عين الحلوة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حفريات إسرائيلية تهدد قواعد المسجد الأقصى وتحذيرات من تغيير

حفريات إسرائيلية تهدد قواعد المسجد الأقصى وتحذيرات من تغيير

مصرع فتى من خانيونس إثر انقلاب جرار زراعي وسط القطاع

مصرع فتى من خانيونس إثر انقلاب جرار زراعي وسط القطاع

وفد قيادي من الجبهة الشعبية برئاسة مزهر يزور مخيم عين الحلوة

وفد قيادي من الجبهة الشعبية برئاسة مزهر يزور مخيم عين الحلوة

قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان جنوب جنين

قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان جنوب جنين

(معاريف) اعتقال شابين بمدينة الخضيرة بزعم اعتدائهما على عناصر الشرطة الإسرائيلية

(معاريف) اعتقال شابين بمدينة الخضيرة بزعم اعتدائهما على عناصر الشرطة الإسرائيلية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

مركز حقوقي يعقب على تقرير مفوضية حقوق الإنسان حول جريمة اغتيال أبو عاقلة

مركز حقوقي يعقب على تقرير مفوضية حقوق الإنسان حول جريمة اغتيال أبو عاقلة

اصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين ببيت لحم ورام الله

اصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين ببيت لحم ورام الله

منوعات

تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد أنباء إصابته بمرض خبيث

تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد أنباء إصابته بمرض خبيث

صور نادرة من حفل زفاف نجم الراي الجزائري الشاب خالد

صور نادرة من حفل زفاف نجم الراي الجزائري الشاب خالد

نجلاء بدر تكرّر جرأة فستان الجونة..فماذا ارتدت؟

نجلاء بدر تكرّر جرأة فستان الجونة..فماذا ارتدت؟

أين اختفت الفنانة المصرية آمال ماهر؟

أين اختفت الفنانة المصرية آمال ماهر؟

سعد لمجرد يثير الجدل بملابسه الغريبة في مصر

سعد لمجرد يثير الجدل بملابسه الغريبة في مصر

لهذا السبب..ممنوع التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي

لهذا السبب..ممنوع التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي

صورة قديمة للفنانة أحلام في فترة خطوبتها تُحدِث ضجة كبيرة

صورة قديمة للفنانة أحلام في فترة خطوبتها تُحدِث ضجة كبيرة

سوزان نجم الدين تكشف هوية خطيبها الجديد

سوزان نجم الدين تكشف هوية خطيبها الجديد

أنغام تتعافى من أزمتها الصحية وتحتفل بتخرج ابنها

أنغام تتعافى من أزمتها الصحية وتحتفل بتخرج ابنها

محمد رمضان يتصدّر من جديد عبر &#34;تنطيط&#34;

محمد رمضان يتصدّر من جديد عبر "تنطيط"

عربي

مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد الغارة الإسرائيلية

مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد الغارة الإسرائيلية

مقتل 18 مهاجرا في محاولة للعبور لجيب مليلية المغربي

مقتل 18 مهاجرا في محاولة للعبور لجيب مليلية المغربي

السلطات المغربية تعلن مقتل 18 مهاجرا حاولوا عبور السياج الحدود بين المغرب وإسبانيا

السلطات المغربية تعلن مقتل 18 مهاجرا حاولوا عبور السياج الحدود بين المغرب وإسبانيا

باشاغا والدبيبة يرحبان بالبيان الخماسي الغربي بشأن ليبيا

باشاغا والدبيبة يرحبان بالبيان الخماسي الغربي بشأن ليبيا