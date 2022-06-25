بينيت: أوقفنا نقل حقائب الأموال لغزة ولم أعتزل الحياة السياسية



وذكر رئيس وزراء الاحتلال "سلوك نتنياهو هو الأكثر حزبية التي رأيتها منذ سنوات عديدة، إنه ليس الشخص المناسب لتولي منصب رئيس الوزراء".



وأضاف بينيت: "لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأخوض الانتخابات المقبلة، سأنقل رئاسة الوزراء إلى لابيد".

وبدورها قالت النائبة من حزب (العمل)، ابتسام مراعنة، إنه يجب تمرير قانون حل (كنيست)، بالقراءات الثلاث بأسرع وقت ممكن، للحيلولة دون تمكن المعارضة من تأليف حكومة بديلة.



ويتوقع أن تنتهي إجراءات المصادقة على حل (كنيست) بالقراءات الثلاث يوم الإثنين المقبل. وذكر رئيس وزراء الاحتلال "سلوك نتنياهو هو الأكثر حزبية التي رأيتها منذ سنوات عديدة، إنه ليس الشخص المناسب لتولي منصب رئيس الوزراء".وأضاف بينيت: "لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأخوض الانتخابات المقبلة، سأنقل رئاسة الوزراء إلى لابيد".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، "كنت سأكون سعيدا لو استمرت هذه الحكومة أربع سنوات، وللأسف لم يحدث ذلك".وتابع بينيت، خلال مقابلة مع قناة (12) الإسرائيلية: "هذه الحكومة نجحت وتنازلت عن الكرسي حتى لا تكون هناك فوضى في إسرائيل".وأفاد بينيت: "لأنني أعطيت كلمة ليائير لابيد فقد نفذ ما وعدني به، ولقد وقف بجانبي ويستحق ذلك لقد تمكنت من إدارة الأمن على المستوى العام".وذكر رئيس وزراء الاحتلال: "لقد أوقفنا نقل حقائب المال لغزة، ونرد على غزة بقوة أكبر من أي وقت مضى، وجلبنا أمنًا ممتازًا".واختتم بينيت قوله: "لم أقرر بعد اعتزال الحياة السياسية".وقال بينت في مقابلة مع قناة (كان) الإسرائيلية: "لقد اتخذت القرار الأكثر صعوبة وشجاعة في تاريخ السياسة الإسرائيلية وعرفت أنني سأدفع ثمناً باهظاً".