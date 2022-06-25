ليبرمان: لن نجلس مع نتنياهو في حكومة تحت أي ظرف أو سبب

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أكدت أنه لن يجلس مع بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة، في حكومة تحت أي ظرف أو سبب.وبحسب القناة الإسرائيلية، قال ليبرمان، الذي يتولى وزارة المالية في حكومة الاحتلال الحالية التي يتزعمها نفتالي بينت: "كما لن نجلس مع حزب شاس أو يهدوت هتوارة".وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قد كشفت، أمس الجمعة، عن نتائج استطلاع أجري لدى الجمهور الإسرائيلي، حول الانتخابات القادمة.وقالت الصحيفة الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني: "إنّ الاستطلاع أظهر تعادل بين الكتل دون إمكانية تشكيل حكومة"، حيث أكد الجمهور في حال أجريت انتخابات على النحو التالي:الليكود - 34، يوجد مستقبل - 21، الصهيونية الدينية - 9، أزرق أبيض - 8، شاس - 7، العمل - 7، يهدوت هتوراة - 7، القائمة المشتركة - 6، إسرائيل بيتنا - 5، يمينا - 4، أمل جديد - 4، راعام- 4، ميرتس 4.وحول توزيع الكتل، أظهر الاستطلاع ما يلي: الائتلاف الحالي 57، كتلة نتنياهو 57، المشتركة 6