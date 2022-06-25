ما هي الخدمات اللوجستية المقدمة لحجاج قطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطنقال جهاد حلس، رئيس لجنة الاعاشة والدعم اللوجستي: "لقد بدأنا في لجنة الإعاشة والدعم اللوجستي بالوقوف على حاجات الحجاج وتوفير ما نستطيع على مدار الأيام".وأضاف حلس: "لقد تم توفير وجبات الغذاء حتى الرجوع من عرفات وتم توفير وجبات الفواكه اليومية التي تُقدم كعشاء للحجاج، وتوفير وجبات جافة، بالإضافة إلى المياه حيث تم توفير أكثر من مائة عبوة مياه لكل حاج لتكفيهم طوال الرحلة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.وذكر حلس أنه تم توفير بعض الأمور اللوجستية التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهول، فيما سيتم توفير ما يحتاج الحجاج من علاج وأدوية وكراسي متحركة.وأكد أنه سيتم توفير لاحقًا، عبوة مياه زمزم هدية لحجاج غزة كل "حاج مكتوب اسمه على العبوة الخاصة به" ستُسلم لهم في مطار القاهرة.