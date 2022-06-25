مصرع سائق دراجة نارية بحادث سير في الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي شاب يبلغ من العمر (26 عاماً) مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر حادث سير تعرض له على طريق وادي القف غربي الخليل .وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية: "إن الحادث ناجم عن اصطدام دراجة نارية غير قانونية كان يقودها هذا الشاب بمركبة غير قانونية أيضا على طريق وادي القف الواصل بين الخليل وترقوميا الأمر الذي تسبب بإصابة الشاب بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وأعلن الاطباء وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.وناشد ارزيقات المواطنين كافة بتجنب استخدام الدراجات غير القانونية لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين .