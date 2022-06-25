مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد الغارة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، نقلًا عن شركة "أجنحة الشام للطيران"، أن مطار دمشق الدولي استأنف الرحلات الجوية أول أمس الخميس، بعد نحو أسبوعين من غارة جوية إسرائيلية استهدفته وألحقت أضرارًا جسيمة فيه.وقالت الشركة: إن أربع رحلات أقلعت من مطار دمشق الدولي يوم الخميس، متجهة إلى الكويت وسلطنة عمان والإمارات والعراق.وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مطار دمشق في 10 يونيو الجاري، مخلفة أضرارًا جسيمة في البنية التحتية والمدارج، وجعلت المدرج الرئيسي غير صالح للاستخدام.وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل شنت مئات الغارات ضد أهداف في سوريا على مدار سنوات، لكنها نادرًا ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.وشكلت ضربة المطار تصعيدًا كبيرًا في الحملة الإسرائيلية، مما زاد من حدة التوتر بين إسرائيل من جهة وإيران وحليفها "حزب الله" من جهة أخرى.وفي 13 يونيو، حذرت إسرائيل الرئيس السوري بشار الأسد، من أنها ستُدرج أحد قصوره في بنك أهدافها، إذا استمر في السماح لإيران بنقل "أسلحة عالية الجودة" إلى سوريا وحزب الله.