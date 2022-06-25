القيادي المدلل: نرفض تقرير (أونروا) المتعلق بالمعلمين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (الجهاد) أحمد المدلل، أن ما جاء به تقرير الـ "UN WATCH" يأتي في سياق التحريض المستمر ضد وكالة (أونروا) ويتماهى بشكل فاضح مع الدعوات الأمريكية والإسرائيلية والضغوطات على الدول المانحة لوقف دعم عن الوكالة الأممية ومن ثم تصفيتها وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.وقال المدلل في تصريح صحفي اليوم السبت: "من الطبيعي أن يعبر المعلمون الفلسطينيون الذين ينتمون لقضية حقوق عادلة، عن المظلومية التى يعيشها شعبهم منذ أربعة وسبعين عاماً وعن حق شعبهم في مقاومة الاحتلال الذي يمارس جرائم يندى لها جبين البشرية، ومقاومته حق كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية".وأعلن عن رفض ما جاء به هذا "التقرير المجحف" ضد المعلمين الفلسطينيين، ووصفه بأنه يكيل بمكيالين، حيث يتجاهل ما تمارسه المدارس اليهودية والحاخامات والقادة الإسرائيليين من تحريض مستمر ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب الجرائم ضد أطفاله ونسائه وشيوخه.وطالب إدارة وكالة (أونروا) بعدم التعاطي مع هذا التقرير الظالم، محذرا من المساس بالأمن الوظيفي للمعلمين الفلسطينيين.