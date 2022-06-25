بعد الارتفاع الكبير بإسرائيل.. مدير "الأوروبي" يتحدث عن استعدادات القطاع لأي تفشٍ جديد لـ(كورونا)





وقال في تصريح خاص لــ "دنيا الوطن": "حتى الآن لا توجد لدينا حالات كثيرة من حالات (كورونا) في قطاع غزة".





وأضاف العقاد: "طالما أن حالات (كورونا) وصلت إلى الدول المجاورة فإننا نكثف الفحوصات ونكثف محاولة اكتشاف أي حالة موجودة".





واستدرك: "لكن من خلال خدمتنا الطويلة في هذا الملف فيما لو دخلت الحالات لقطاع غزة، سنكون قادرين على التعامل مع الحالة الوبائية كما في الموجات السابقة".





وكانت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أفادت الأربعاء الماضي، أنه في ظل ارتفاع المنحنى الوبائي، فإن "القلق بات يسود وزارة الصحة الإسرائيلية، من اكتظاظ المستشفيات بمرضى فيروس (كورونا)".

رام الله - دنيا الوطنتحدث مدير المستشفى الأوروبي، د. يوسف العقاد، اليوم السبت، عن استعدادات وزارة الصحة، لأي تفشٍ جديد لفيروس (كورونا) في القطاع.