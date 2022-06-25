"الخارجية": ننفي تعيين سفير جديد لدى تونس ونحذر من الإشاعات



وحذرت الوزارة، من الإشاعات التي كثرت مؤخرا من "مصادر مكشوفة" للجميع الغرض منها استهداف الوزارة وسفارات دولة فلسطين والعمل الدبلوماسي الفلسطيني.



وطلبت من جميع الجهات توخي الحذر واليقظة من تلك الإشاعات وعدم التعامل معها وأخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية فقط.



كما وأكدت الوزارة أنها تتابع عبر القنوات المختصة هذه الإشاعات لمحاسبة مروجيها وفقاً للقانون.





رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الخارجية و المغتربين، اليوم السبت، كل ما يشاع من أخبار مختلقة وآخرها بشأن تعيين سفير جديد لدولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية.