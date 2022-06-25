(حماس) تنعي الشهيد حامد وتؤكد أن بوصلة شعبنا ستبقى نحو التحرير

رام الله - دنيا الوطننعت حركة (حماس) اليوم السبت، الشهيد حامد، مؤكدةً أنّ بوصلة شعبنا ستبقى نحو التحرير مهما بلغت التضحيات.وقالت الحركة: "ننعى إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد، الشهيد الفتى عبد الله محمد حامد (16 عامًا)، الذي ارتقى فجر اليوم متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال مساء الجمعة، قرب بلدة سلواد شرق رام الله، ونقدم التعازي لذويه ومحبيه، ولشقيقه الأسير أحمد حماد".وأضافت أنّ "تعطّش الاحتلال للدم الفلسطيني تأكيد على إرهابه وساديّته، وعدم التفاته لقوانين حقوقية أو مبادئ إنسانية، الأمر الذي يوجب محاكمة قادته ولجم قواته".وشددت الحركة على أنّ "بوصلة شعبنا ستبقى متجهة نحو تحرير القدس وكل أرضنا المحتلة، وإنّ التضحيات والدماء التي يقدمها على هذا الطريق تمثل نبراساً وشعلة تنير الطريق نحو التحرير والعودة المظفرة بإذن الله".