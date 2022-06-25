خلال كلمته بؤتمر المانحين.. فتحي كليب: نقدر الدعم السياسي لحماية (أونروا)





جاء ذلك، بحضور عدد واسع من أعضاء الجمعية وغياب مندوب الاحتلال الاسرائيلي، حيث أكدت الكلمات على أهمية الدور الذي تلعبه (أونروا) والحاجة إلى الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.



وقال كليب: "إذ نضم صوتنا إلى الأمين العام انطونيو غوتيرش الذي اعتبر أن الاستثمار في (أونروا) يعني الاستثمار في الاستقرار في المنطقة".





وأضاف: "إننا نؤكد على أهمية وضرورة أن يقترن الدعم السياسي المطلوب والمقدر بدعم مالي يخرج الوكالة من مشكلتها المالية التي سببتها التدخلات والضغوط الخارجية خاصة من قبل الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، بعد أن أصبح واضحا بأن السبب الرئيسي للمشكلة المالية لا يتعلق بعدم قدرة الدول المانحة على معالجة العجز المالي، الذي يفترض أن ينخفض إلى أقل من 50 مليون دولار بعد التعهدات التي قدمت في المؤتمر، بل بقرار واضح من بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية".





وأكمل كليب: "وقد كان الأمين العام صائبا حين وصف اسباب المشكلة بقوله: بينما تتطلب الحرب في أوكرانيا اهتماما دوليا، يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يعمل على معالجة الأزمات العالمية الأخرى، بما في ذلك القضية الفلسطينية".



وأردف: "أن أهمية مؤتمر الأمس، الذي جاء بعد أيام على اجتماع اللجنة الاستشارية، هو بالموقف الاجماعي الذي تضمنته كلمات الوفود لجهة ازدياد الحاجة للدور الذي تقوم به وكالة الغوث، وهو ما يفتح ثغرة يجب استثمارها سواء على مستوى تمرير التفويض للوكالة نهاية العام بنسب مرتفعة، أو بازدياد منسوب الثقة الدولية بوكالة الغوث".



رام الله - دنيا الوطنرحب مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، بالدعم السياسي والمعنوي الذي حظيت به وكالة الغوث في المؤتمر السنوي للدول المانحة الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة في نيويورك.