شؤون فلسطينية

خلال كلمته بؤتمر المانحين.. فتحي كليب: نقدر الدعم السياسي لحماية (أونروا)

خلال كلمته بؤتمر المانحين.. فتحي كليب: نقدر الدعم السياسي لحماية (أونروا)
فتحي كليب
رام الله - دنيا الوطن
رحب مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، بالدعم السياسي والمعنوي الذي حظيت به وكالة الغوث في المؤتمر السنوي للدول المانحة الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة في نيويورك.

جاء ذلك، بحضور عدد واسع من أعضاء الجمعية وغياب مندوب الاحتلال الاسرائيلي، حيث أكدت الكلمات على أهمية الدور الذي تلعبه (أونروا) والحاجة إلى الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وقال كليب: "إذ نضم صوتنا إلى الأمين العام انطونيو غوتيرش الذي اعتبر أن الاستثمار في (أونروا) يعني الاستثمار في الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "إننا نؤكد على أهمية وضرورة أن يقترن الدعم السياسي المطلوب والمقدر بدعم مالي يخرج الوكالة من مشكلتها المالية التي سببتها التدخلات والضغوط الخارجية خاصة من قبل الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، بعد أن أصبح واضحا بأن السبب الرئيسي للمشكلة المالية لا يتعلق بعدم قدرة الدول المانحة على معالجة العجز المالي، الذي يفترض أن ينخفض إلى أقل من 50 مليون دولار بعد التعهدات التي قدمت في المؤتمر، بل بقرار واضح من بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية". 

وأكمل كليب: "وقد كان الأمين العام صائبا حين وصف اسباب المشكلة بقوله: بينما تتطلب الحرب في أوكرانيا اهتماما دوليا، يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يعمل على معالجة الأزمات العالمية الأخرى، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وأردف: "أن أهمية مؤتمر الأمس، الذي جاء بعد أيام على اجتماع اللجنة الاستشارية، هو بالموقف الاجماعي الذي تضمنته كلمات الوفود لجهة ازدياد الحاجة للدور الذي تقوم به وكالة الغوث، وهو ما يفتح ثغرة يجب استثمارها سواء على مستوى تمرير التفويض للوكالة نهاية العام بنسب مرتفعة، أو بازدياد منسوب الثقة الدولية بوكالة الغوث".

أخبار ذات صلة

اصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين ببيت لحم ورام الله

اصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين ببيت لحم ورام الله

رام الله: إصابة مواطن وإحراق مركبته إثر هجوم للمستوطنين

رام الله: إصابة مواطن وإحراق مركبته إثر هجوم للمستوطنين

إصابات خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن في بيت لحم

إصابات خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن في بيت لحم

القيادي المدلل: نرفض تقرير (أونروا) المتعلق بالمعلمين الفلسطينيين

القيادي المدلل: نرفض تقرير (أونروا) المتعلق بالمعلمين الفلسطينيين

وزارة التربية تشيد بفوز مدرسة &#34;بنات القبيبة&#34; بمسابقة عالمية للعمل البيئي

وزارة التربية تشيد بفوز مدرسة "بنات القبيبة" بمسابقة عالمية للعمل البيئي

بعد الارتفاع الكبير بإسرائيل.. مدير &#34;الأوروبي&#34; يتحدث عن استعدادات القطاع لأي تفشٍ جديد لـ(كورونا)

بعد الارتفاع الكبير بإسرائيل.. مدير "الأوروبي" يتحدث عن استعدادات القطاع لأي تفشٍ جديد لـ(كورونا)

القواسمي: تبني حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين غير منطقي

القواسمي: تبني حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين غير منطقي

&#34;الخارجية&#34;: ننفي تعيين سفير جديد لدى تونس ونحذر من الإشاعات

"الخارجية": ننفي تعيين سفير جديد لدى تونس ونحذر من الإشاعات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: إصابة مواطن وإحراق مركبته إثر هجوم للمستوطنين

رام الله: إصابة مواطن وإحراق مركبته إثر هجوم للمستوطنين

إصابات خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن في بيت لحم

إصابات خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن في بيت لحم

القيادي المدلل: نرفض تقرير (أونروا) المتعلق بالمعلمين الفلسطينيين

القيادي المدلل: نرفض تقرير (أونروا) المتعلق بالمعلمين الفلسطينيين

وزارة التربية تشيد بفوز مدرسة &#34;بنات القبيبة&#34; بمسابقة عالمية للعمل البيئي

وزارة التربية تشيد بفوز مدرسة "بنات القبيبة" بمسابقة عالمية للعمل البيئي

القواسمي: تبني حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين غير منطقي

القواسمي: تبني حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين غير منطقي

(حماس) تنعي الشهيد حامد وتؤكد أن بوصلة شعبنا ستبقى نحو التحرير

(حماس) تنعي الشهيد حامد وتؤكد أن بوصلة شعبنا ستبقى نحو التحرير

خلال كلمته بؤتمر المانحين.. فتحي كليب: نقدر الدعم السياسي لحماية (أونروا)

خلال كلمته بؤتمر المانحين.. فتحي كليب: نقدر الدعم السياسي لحماية (أونروا)

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها في رفح توفي إثر مرض عضال

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها في رفح توفي إثر مرض عضال

منوعات

تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد أنباء إصابته بمرض خبيث

تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد أنباء إصابته بمرض خبيث

صور نادرة من حفل زفاف نجم الراي الجزائري الشاب خالد

صور نادرة من حفل زفاف نجم الراي الجزائري الشاب خالد

نجلاء بدر تكرّر جرأة فستان الجونة..فماذا ارتدت؟

نجلاء بدر تكرّر جرأة فستان الجونة..فماذا ارتدت؟

أين اختفت الفنانة المصرية آمال ماهر؟

أين اختفت الفنانة المصرية آمال ماهر؟

سعد لمجرد يثير الجدل بملابسه الغريبة في مصر

سعد لمجرد يثير الجدل بملابسه الغريبة في مصر

لهذا السبب..ممنوع التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي

لهذا السبب..ممنوع التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي

صورة قديمة للفنانة أحلام في فترة خطوبتها تُحدِث ضجة كبيرة

صورة قديمة للفنانة أحلام في فترة خطوبتها تُحدِث ضجة كبيرة

سوزان نجم الدين تكشف هوية خطيبها الجديد

سوزان نجم الدين تكشف هوية خطيبها الجديد

أنغام تتعافى من أزمتها الصحية وتحتفل بتخرج ابنها

أنغام تتعافى من أزمتها الصحية وتحتفل بتخرج ابنها

محمد رمضان يتصدّر من جديد عبر &#34;تنطيط&#34;

محمد رمضان يتصدّر من جديد عبر "تنطيط"

عربي

مقتل 18 مهاجرا في محاولة للعبور لجيب مليلية المغربي

مقتل 18 مهاجرا في محاولة للعبور لجيب مليلية المغربي

السلطات المغربية تعلن مقتل 18 مهاجرا حاولوا عبور السياج الحدود بين المغرب وإسبانيا

السلطات المغربية تعلن مقتل 18 مهاجرا حاولوا عبور السياج الحدود بين المغرب وإسبانيا

باشاغا والدبيبة يرحبان بالبيان الخماسي الغربي بشأن ليبيا

باشاغا والدبيبة يرحبان بالبيان الخماسي الغربي بشأن ليبيا

الأمن الأردني يحدد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد

الأمن الأردني يحدد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد