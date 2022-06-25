كتائب القسام تنعى أحد عناصرها في رفح توفي إثر مرض عضال
نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحد عناصرها، جلال ناصر محمد أبو غالي، من رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي بسبب المرض.
ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري، أبو غالي من مسجد "الهدى" في رفح جنوب قطاع غزة والذي توفي اليوم بسبب المرض.
وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".
وقالت الكتائب في بيانها: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
التعليقات