شؤون فلسطينية

المطران حنا: واقعنا العربي يجب أن يتغير نحو الأفضل

رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم السبت، إن" واقعنا العربي هو الذي يجب ان يتغير نحو الافضل ولا نتوقع أن تتغير إسرائيل وأن تتغير السياسات الامريكية ومن يراهن على اي تغيير من هذا النوع سيجد أمامه ابوابا موصده.

وأضاف المطران حنا: أن واقعنا العربي يحتاج الى كثير من الاصلاح فيجب أولا أن تكون البوصلة في الاتجاه الصحيح واعني بذلك نحو القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام ، كما أن مجتمعاتنا العربية تحتاج الى ثورة ثقافية يتم من خلالها احترام التنوع الديني والثقافي في مجتمعاتنا بعيدا عن لغة التحريض والتخوين والتشهير والاساءة ، فيجب أن يكون هنالك احترام لهذا التنوع وكذلك احترام لمكانة الكتاب في بلداننا هذه المكانة التي تراجعت خلال السنوات الاخيرة على حساب وسائل التواصل الاجتماعي .

وتابع: في الدول العالمية نرى الطوابير ينتظرون أمام المكتبات للحصول على كتاب جديد أما عندنا فالمكتبات شبه فارغة والكتاب أصبح مهمشا، وطبعا أنا هنا لا اعمم فهنالك شريحة تعشق الكتاب والقراءة والمطالعة ولكن  ويا للأسف فإن هذه الشريحة هي شريحة قليلة .

ووجه المطران عطا الله حنا نداءً للعرب: "أعيدوا مكانة الكتاب الى حياتكم واهتموا بمسألة الثقافة والفكر والابداع، وكونوا على قدر كبير من الحكمة والرصانة ولا تسمحوا لاحد بأن يشتتكم ويشرذمكم بأي شكل من الاشكال".

وتابع: "يا أيها العرب توحدوا من أجل فلسطين ومن أجل انفسكم لان الاخطار المحدقة بفلسطين والمؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية إنما تستهدفكم انتم أيضا ومواجهتها يجب ان تكون بالوعي والرصانة والحكمة والوطنية الحقة وان تكون البوصلة في الاتجاه الصحيح لان بوصلة لا تكون باتجاه القدس لا تكون في الاتجاه الصحيح .

وقال المطران حنا إن "ما نقوله للاشقاء العرب نقوله لأنفسنا واعني بذلك شعبنا الفلسطيني فنحن بحاجة الى ترتيب اوضاعنا الداخلية ونحن بحاجة الى كثير من الاصلاح في زمن بات فيه الكثيرون يعبثون بمجتمعنا وبالسلم الاهلي في وطننا .

وأضاف المطران حنا: "لن تقوم لنا قائمة كفلسطينيين الا من خلال وحدتنا ونبذ انقساماتنا وتشرذمنا لكي نكون اسرة واحدة متاحبة في الدفاع عن قضيتنا العادلة فوحدتنا هي قوة لنا ومن لا يريدوننا ان نكون موحدين لا يريدون الخير لشعبنا".

وتابع المطران حنا هنالك من يعملون على تمزيقنا وتشتيتنا وادخالنا في متاهات ما انزل الله بها من سلطان وهنالك من يعملون على حرف البوصلة والهاءنا بقضايا هامشية لا قيمة لها امام القضية الاعظم والاهم وهي قضية القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام .

وقال المطران حنا إنه "قبل ان نطالب الاخرين بأن يتضامنوا معنا يجب علينا كفلسطينيين ان نتضامن مع انفسنا وان نرتب بيتنا الفلسطيني الداخلي وان ننظم شؤوننا الداخلية بشكل جيد" .

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