صور.. عورتاني يتفقد سير امتحان الثانوية العامة في تربية رام الله والبيرة

وخلال جولته، أكد عورتاني حرص الوزارة الدائم على إنجاح الامتحان وفق الترتيبات والتعليمات الخاصة به، معبراً عن ارتياحه لسير تقديم الامتحان في محافظات الوطن.



واستمع الوزير إلى الطلبة وملحوظاتهم حول الامتحان، مثمناً جهود كافة القائمين عليه على مستوى الوزارة ومديرياتها والمؤسسات الرسمية والأهلية الشريكة.



ورافق الوزير في الجولة، الوكيل المساعد لشؤون القياس والتقويم والبحث د. محمد عواد.











رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من قاعات امتحان الثانوية العامة، بمديرية تربية رام الله والبيرة.