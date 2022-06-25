أبو حسنة يتحدث لـ "دنيا الوطن" بشأن تطورات الدعم المالي للوكالة والمساعدات الغذائية

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامأوضح المتحدث الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) عدنان أبو حسنة، تفاصيل حول الدعم الأوروبي للوكالة الأممية وقيمة المبلغ المالي التي يحتاجونه للاستمرار في تقديم الخدمات المنتظمة.وقال أبو حسنة في تصريح لـ "دنيا الوطن" اليوم السبت، إن "هناك تبرع مالي للوكالة الأممية بقيمة 160 مليون دولار، بالإضافة إلى وجود تعهدات أوروبية أخرى من الدول المانحة، دون تفاصيل عن قيمة المبلغ ولكنها مؤكدة".وأضاف: "وكالة (أونروا) بالرغم من التبرع المالي الذي تلقته مؤخرا وتعهدات مالية أخرى من الدول المانحة، إلا أنها بحاجة لمبلغ قيمته 100 مليون دولار للاستمرار في تقديم الخدمات المنتظمة التي تكمن في قطاعي التعليم والصحة".وحول المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين، أكد أبو حسنة أنه لا جديد يطرأ على السلة الغذائية وما يتم توزيعه على اللاجئين حتى الآن ما تعرف بـ "الكابونة الموحدة".وأكمل: "نحتاج بعد الربع الثالث من العام لمبلغ أكثر من 70 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية، كما ونحن بحاجة مبلغ 46 مليون دولار لذات الهدف في كل من سوريا والأردن ولبنان".في السياق، أكدت وكالة (أونروا)، أن الفجوة التمويلية الحرجة للوكالة الأممية تنخفض، لافتة إلى أنه بالرغم من ذلك فإن التحديات المالية لا تزال قائمة مع اقتراب أزمة غذائية في قطاع غزة.وأشارت الوكالة، أن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يخاطب مؤتمر إعلان التبرعات لوكالة (أونروا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، منوهة في الوقت ذاته إلى أن المجتمع الدولي يدعم الوكالة بقوة في مؤتمر التعهدات السنوي.وأكدت أن المجتمع الدولي يدعم (أونروا) بقوة خلال مؤتمر التعهدات السنوي، الذي عقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور غوتيريش، موضحة أنه أظهر التزامه الراسخ تجاه لاجئي فلسطين.وقالت الوكالة في بيانها: "لقد تعهد الدول الأعضاء مجتمعة بدفع مبلغ 160 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى التي تقدمها (أونروا) في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة وسوريا والأردن ولبنان".