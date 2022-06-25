المطران حنا: الحملة الانتخابية القادمة في إسرائيل سيكون عنوانها التحريض على العرب

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، إنه يبدو أن الحملة الانتخابية القادمة في إسرائيل سوف يكون عنوانها لدى الكثيرين "التحريض على العرب والتعبير عن عدائهم وكراهيتهم لهم".وتابع المطران في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "يبدو أن الأحزاب الصهيونية سوف تتنافس فيما بينها في دعايتها الانتخابية على مدى عدائها للفلسطينيين وسعيها لتصفية القضية الفلسطينية العادلة".وتابع: "في المقابل ما هو مطلوب من العرب في الداخل أن يرتبوا أوضاعهم بشكل افضل".وقال: "نتمنى ان تنتهي الانقسامات والتصدعات التي عانينا منها هناك وأن يتوحد العرب جميعا في دفاعهم عن وجودهم وهويتهم وتاريخهم وحقهم المشروع في ان يبقوا في وطنهم كما، داعيا كافة الهيئات العالمية الى تجريم خطاب العنصرية المعادي للعرب من قبل هذه الأحزاب التي تتفنن في تحريضها وإساءتها بحق الفلسطينيين أبناء هذه الأرض الأصليين".وأضاف حنا: أتمنى من أبناء شعبنا في الداخل أن يدركوا حقيقة تاريخية يعرفونها جيدا انهم ليسوا دخلاء في بلدهم وليسوا بضاعة مستوردة من اي مكان، فهذه الأرض هي ارضنا جميعا وهذا الوطن هو وطننا ونحن نرفض لغة التحريض العنصري كما نرفض سياسات الاحتلال كلها التي تستهدف شعبنا الفلسطيني .وأكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، أن التحريض الذي يستهدف الفلسطينيين في الداخل في الانتخابات وفي غير الانتخابات يجب ان يؤدي الى ازدياد رقعة الوعي لدى ابناء شعبنا، ونحن هنا ندرك جيدا ان هنالك احزابا وتعددية سياسية وفكرية موجودة وهذا امر صحي وطبيعي ولكن كل هؤلاء يجب ان يكونوا في خندق واحد في دفاعهم عن وجودهم وهويتهم واصالة انتماءهم لهذه الارض .وتابع: أن وجود التعددية السياسية والحزبية لا يجوز ان يكون حائلا امام الوحدة والتفاعل والتعاون لان التحديات مشتركة ووجب على الجميع ان يتعاونوا لان الوحدة هي قوة لهم في دفاعهم عن حقوقهم وحضورهم وانتماءهم لهذه الأرض.