هنية: لن نسمح لإسرائيل برسم المشهد المقبل في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لـ ( حماس) إسماعيل هنية في المؤتمر القومي العربي الإسلامي: إن "ما يحصل على صعيد المنطقة خطير جداً".وأضاف هنية في كلمته بالمؤتمر اليوم السبت، أن هذا المؤتمر جاء تفاعلاً حقيقياً من أبناء هذه الأمة مع انتفاضة الأقصى التي انطلقت أيام شارون.وأردف: "التحديات المفروضة على القضية الفلسطينية وشعبها والمنطقة، أخطر بكثير من المرحلة التي انطلق فيها هذا المؤتمر".وأكمل هنية: "الاستجابة الآن لقضايا فلسطين، أحوج من السابق، خاصة مع مساعي الاحتلال للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك".وذكر أنه يتم دمج إسرائيل في المنطقة عبر تحالفات عسكرية لمواجهة إيران وحزب الله و(حماس).وأكد هنية، أهمية التنسيق بين ساحات وجبهات المقاومة وعدم السماح لإسرائيل برسم المشهد المقبل في المنطقة.وتابع: "شعبنا يتعرض لمصادرة حقه في العودة عبر طرح التوطين والتهجير".وشدد هنية أن المقاومة مستمرة وذراعها طويلة ووصلت إلى مرحلة ردع الاحتلال وستستمر حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.