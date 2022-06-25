دولي

الكشف عن أول دولة سيزورها لابيد كرئيس للوزراء في إسرائيل

الكشف عن أول دولة سيزورها لابيد كرئيس للوزراء في إسرائيل
يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم السبت، عن أول دولة سيزورها يائير لابيد، كرئيس للوزراء في إسرائيل، خلفاً لنفتالي بنيت. 

وقالت إنه من المتوقع أن يتوجه لابيد إلى فرنسا مطلع الشهر المقبل في أول زيارة رسمية له كرئيس للحكومة الانتقالية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال إنه لم يقرر بعد في مسألة خوضه الانتخابات المقبلة أم لا.

وأوضح في سياق مقابلة مع قناة (كان) أن من يحسم الأمر ليس المشهد السياسي الحالي وعدد المقاعد و"إنما كيفية إخراج إسرائيل من هذه الحفرة وهذا الانشقاق".  

وتم الكشف يوم الخميس الماضي، بأن بينيت أبلغ أعضاء حزبه (يمينا) أنه ينظر في أخذ استراحة من الحياة السياسية وسيعلن عن ذلك قريبًا.  

ومن المقرر أن يصوت (كنيست) في إسرائيل هذا الأسبوع على حد نفسه، والإعلان عن إجراء انتخابات خامسة خلال ثلاث سنوات.

أخبار ذات صلة

بريطانيا.. ارتفاع أعداد الإصابات بجدري القرود

بريطانيا.. ارتفاع أعداد الإصابات بجدري القرود

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوبي إيران

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوبي إيران

انتقد قرار إلغاء حق الإجهاض.. أوباما: خاطئ ويخضع الحق الشخصي لأهواء السياسة

انتقد قرار إلغاء حق الإجهاض.. أوباما: خاطئ ويخضع الحق الشخصي لأهواء السياسة

وزيرة إسرائيلية تهدد لبنان بـ&#34;عمل عسكري&#34;

وزيرة إسرائيلية تهدد لبنان بـ"عمل عسكري"

(واللا): جهاز (الموساد) كشف خليتين ايرانيتين جديدتين بتركيا خططتا لتنفيذ هجمات ضد اسرائيليين

(واللا): جهاز (الموساد) كشف خليتين ايرانيتين جديدتين بتركيا خططتا لتنفيذ هجمات ضد اسرائيليين

المحكمة العليا الأمريكية تصدر قراراً &#34;تاريخياً&#34; بشأن الإجهاض

المحكمة العليا الأمريكية تصدر قراراً "تاريخياً" بشأن الإجهاض

إجلاء 500 شخص من مركز تسوق في موسكو بعد بلاغ بوجود قنبلة

إجلاء 500 شخص من مركز تسوق في موسكو بعد بلاغ بوجود قنبلة

استمر ثلاثة أيام.. الكشف عن تفاصيل الاجتماع الأمريكي الاسرائيلي

استمر ثلاثة أيام.. الكشف عن تفاصيل الاجتماع الأمريكي الاسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: إصابة مواطن وإحراق مركبته إثر هجوم للمستوطنين

رام الله: إصابة مواطن وإحراق مركبته إثر هجوم للمستوطنين

إصابات خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن في بيت لحم

إصابات خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن في بيت لحم

القيادي المدلل: نرفض تقرير (أونروا) المتعلق بالمعلمين الفلسطينيين

القيادي المدلل: نرفض تقرير (أونروا) المتعلق بالمعلمين الفلسطينيين

وزارة التربية تشيد بفوز مدرسة &#34;بنات القبيبة&#34; بمسابقة عالمية للعمل البيئي

وزارة التربية تشيد بفوز مدرسة "بنات القبيبة" بمسابقة عالمية للعمل البيئي

القواسمي: تبني حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين غير منطقي

القواسمي: تبني حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين غير منطقي

(حماس) تنعي الشهيد حامد وتؤكد أن بوصلة شعبنا ستبقى نحو التحرير

(حماس) تنعي الشهيد حامد وتؤكد أن بوصلة شعبنا ستبقى نحو التحرير

خلال كلمته بؤتمر المانحين.. فتحي كليب: نقدر الدعم السياسي لحماية (أونروا)

خلال كلمته بؤتمر المانحين.. فتحي كليب: نقدر الدعم السياسي لحماية (أونروا)

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها في رفح توفي إثر مرض عضال

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها في رفح توفي إثر مرض عضال

منوعات

تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد أنباء إصابته بمرض خبيث

تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد أنباء إصابته بمرض خبيث

صور نادرة من حفل زفاف نجم الراي الجزائري الشاب خالد

صور نادرة من حفل زفاف نجم الراي الجزائري الشاب خالد

نجلاء بدر تكرّر جرأة فستان الجونة..فماذا ارتدت؟

نجلاء بدر تكرّر جرأة فستان الجونة..فماذا ارتدت؟

أين اختفت الفنانة المصرية آمال ماهر؟

أين اختفت الفنانة المصرية آمال ماهر؟

سعد لمجرد يثير الجدل بملابسه الغريبة في مصر

سعد لمجرد يثير الجدل بملابسه الغريبة في مصر

لهذا السبب..ممنوع التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي

لهذا السبب..ممنوع التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي

صورة قديمة للفنانة أحلام في فترة خطوبتها تُحدِث ضجة كبيرة

صورة قديمة للفنانة أحلام في فترة خطوبتها تُحدِث ضجة كبيرة

سوزان نجم الدين تكشف هوية خطيبها الجديد

سوزان نجم الدين تكشف هوية خطيبها الجديد

أنغام تتعافى من أزمتها الصحية وتحتفل بتخرج ابنها

أنغام تتعافى من أزمتها الصحية وتحتفل بتخرج ابنها

محمد رمضان يتصدّر من جديد عبر &#34;تنطيط&#34;

محمد رمضان يتصدّر من جديد عبر "تنطيط"

عربي

مقتل 18 مهاجرا في محاولة للعبور لجيب مليلية المغربي

مقتل 18 مهاجرا في محاولة للعبور لجيب مليلية المغربي

السلطات المغربية تعلن مقتل 18 مهاجرا حاولوا عبور السياج الحدود بين المغرب وإسبانيا

السلطات المغربية تعلن مقتل 18 مهاجرا حاولوا عبور السياج الحدود بين المغرب وإسبانيا

باشاغا والدبيبة يرحبان بالبيان الخماسي الغربي بشأن ليبيا

باشاغا والدبيبة يرحبان بالبيان الخماسي الغربي بشأن ليبيا

الأمن الأردني يحدد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد

الأمن الأردني يحدد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد