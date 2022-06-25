بريطانيا.. ارتفاع أعداد الإصابات بجدري القرود





وأوضحت الوكالة أن بياناتها تظهر أن انتشار (جدري القرود) في "شبكات جنسية محددة للمثليين وثنائيي الجنس أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال".



وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فقد أضافت الوكالة بأنه لا توجد مؤشرات على انتشار مستدام يتجاوز هذه الفئات من المجتمع.



وشهدت الفترة الأخيرة تسجيل عدة إصابات بالفيروس في عدة دول غربية، بينها إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والنمسا إلى جانب إسرائيل.



وجدري القرود فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي.



وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.



واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أمس الجمعة، أنه تم رصد 810 إصابات (بجدري القرود) في المملكة المتحدة حتى الآن، بينها خمس حالات فقط من النساء.