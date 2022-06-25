السلطات المغربية تعلن مقتل 18 مهاجرا حاولوا عبور السياج الحدود بين المغرب وإسبانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى من المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا عبور السياج الحدود بين المغرب وإسبانيا إلى 18 شخصا.ونقل موقع (روسيا اليوم) قول السلطات المغربية خلال بيان لها، إن "المهاجرين قضوا خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني".وتابعت السلطات المحلية في إقليم الناظور في بيان إن "13 مهاجرا غير شرعيين سبق أن أصيبوا خلال الهجوم على مدينة مليلية قد فارقوا الحياة مساء اليوم متأثرين بجروحهم الخطيرة".وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة عن مقتل 5 أشخاص من المهاجرين.وأشارت إلى إصابة عدد كبير من عناصر الشرطة والمهاجرين بجروح نتيجة محاولة منعهم من اجتياز السياج الحدودي.