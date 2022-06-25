باشاغا والدبيبة يرحبان بالبيان الخماسي الغربي بشأن ليبيا

رام الله - دنيا الوطنرحب رئيسا الحكومتين المتنافستين في ليبيا، اليوم السبت، ببيان الدول الغربية الخمس الداعي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "ذات مصداقية" في ليبيا.وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان له بهذا الصدد، أن "البيان الدولي المشترك، ينسجم مع موقفه الرافض للعنف والاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية".وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد قال الدبيبة، "نبدي ارتياحنا لتوافق البيان مع الموقف الأممي، الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقا لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقا لقاعدة دستورية".وأضاف: "نجدد التزامنا بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك".ومن جهته، كتب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك: "أرحب بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد".وتابع: "بصفتي رئيس تلك الحكومة المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة؛ أتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال".