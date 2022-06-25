زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوبي إيران

رام الله - دنيا الوطنأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.7 درجة، بحسب مقياس ريختر، هز إيران صباح اليوم السبت، ليصبح إجمالي الزلازل التي ضربت إيران في غضون أسبوعين زلزالين.وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان في منطقة جنوبي إيران وكان على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.وبحسب موقع (سكاي نيوز عربي) فإن ثلاثة زلازل، ضربت قبالة جزيرة كيش الإيرانية شعر بها سكان مناطق مختلفة من الخليج العربي، وذلك في 15 حزيران/ يونيو الجاري.وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي، إن هزتين بقوة 4.7 درجات تبعا ذلك، ثم هزة بقوة 5.3 درجات قبالة جزيرة قريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي.وأعلنت أيران انه لم تقع أضرار مباشرة جراء الزلازل، بحسب ما ذكرت (أسوشيتد برس).الجدير بالذكر أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا يوميا في المتوسط.ويأتي الزلزال الإيراني بعد أيام قليلة على زلزال عنيف هز أفغانستان أدى إلى مقتل نحو 1000 شخص، وترافق مع هطول الأمطار، الأمر الذي أعاق عمليات الإنقاذ.وقالت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان إن 950 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن من جراء الزلزال، مشيرة إلى إصابة أكثر من 600 آخرين.وفي 4 يونيو، هز زلزال بعض المناطق في الكويت، دون حدوث أضرار، وفق ما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.وقال المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، عبد الله العنزي، إن الشبكة سجلت زلزالا بقوة 5 درجات جنوب غربي منطقة الأحمدي.وأضح أن مركز الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض.