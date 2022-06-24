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الأمن الأردني يحدد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد

الأمن الأردني يحدد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد داخل إحدى الجامعات الخاصة، تمكن من تحديد هوية الجاني.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن: "إن القاتل خطط لجريمته، وحاول قدر الإمكان اخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة"، مضيفاً: "جرت مداهمة منزله وعدة مواقع ولم يتم العثور عليه هناك، حيث أن البحث عنه ما زال جارياً"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وشدّد على أن فريق التحقيق يواصل البحث عن ذلك الشخص بعد أن تم تحديد هويته، ليتم إلقاء القبض عليه وتسليمه ليد العدالة ليلقى جزاءه العادل على ما اقترفه من جريمة نكراء.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع الالتزام بما صدر عن الجهات القضائية بمنع النشر في القضية مؤكدا "أننا سنقوم بنشر كل جديد وبما لا يتعارض مع مجريات التحقيق ولا يؤثر على سيره".

وأكد بأن أي تصريح بخصوص هذه القضية سيتم بشكل رسمي وواضح بالتنسيق مع الجهات القضائية وعبر وسائل الإعلام كافة.

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