الرئيس يمنح الراحل سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنمنح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الوزير والمحافظ الأسبق والمناضل القومي الراحل سعد جمال المجالي، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، اليوم الجمعة، عائلة الفقيد عبد الحي المجالي وابنه تميم والاخ سلطان الحطاب، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج اسماعيل جبر، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، والناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ومنح الرئيس الفقيد المجالي، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، تقديرا لدوره القومي والنضالي المشرف في نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة، وتثمينا لجهوده المخلصة خلال فترة عمله في مؤسسات لدولة الفلسطينية، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية – الأردنية.