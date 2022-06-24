عاجل

  • (أونروا): الدول الأعضاء بمؤتمر "التعهدات السنوي" تعهدوا بدفع 160 مليون دولار

شؤون فلسطينية

الصين: قدمنا منحة جديدة لوكالة (أونروا) بقيمة مليون دولار أمريكي

الصين: قدمنا منحة جديدة لوكالة (أونروا) بقيمة مليون دولار أمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن قواه وي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين، أن حكومة بلاده قدمت، يوم أمس الخميس، منحة جديدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بقيمة مليون دولار أميركي، كمساعدة لعام 2022.

وأوضح أن الحكومة الصينية دأبت خلال السنوات الأخيرة على تقديم معونات مالية وإنسانية للوكالة، ومساعدات طبية تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وجدد السفير قواه وي، التأكيد على ثبات موقف الحكومة الصينية من دعم أعمال (أونروا) منذ تأسيسها في أربعينات القرن الماضي، انطلاقا من وقوفها الدائم إلى جانب فلسطين وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأعرب عن تقدير الصين للخدمات التي تشرف عليها وكالة (أونروا)، والتي تقدم لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات، في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتمكين، على مدار أكثر من 7 عقود.

وأضاف: "نعتبر أن (أونروا) تلعب دورا لا غنى عنه في تحسين معيشة اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم وتعزيز تطورهم، خصوصا منذ تفشي جائحة كورونا؛ حيث وضعت الوكالة تجنب تفشي الوباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على رأس سلم الأولويات، بالتزامن مع ضمان استمرار تقديمها للخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين".

وأشار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين، إلى أن بلاده واصلت دعم برامج الأونروا بشكل ثابت، كما قدمت عبر الوكالة 200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مخصصة للاجئين الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري.

وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في المرحلة الراهنة، لا سيما أن وباء فيروس كورونا يضرب المجتمع الفلسطيني واقتصاده.

وطالب السفير قواه وي المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المادي والطبي للجانب الفلسطيني من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن الصين صديق مخلص للشعب الفلسطيني، وتدعم بثبات متطلبات الجانب الفلسطيني العادلة، وأي جهود تخدم حل القضية الفلسطينية.

وقال: "سنستمر في تقديم الدعم كالمعتاد، ونحن مستعدون للعمل مع الأونروا وكافة الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة على دفع تحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

(أونروا): الدول الأعضاء بمؤتمر &#34;التعهدات السنوي&#34; تعهدوا بدفع 160 مليون دولار

(أونروا): الدول الأعضاء بمؤتمر "التعهدات السنوي" تعهدوا بدفع 160 مليون دولار

راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين خلال الساعات المقبلة

راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين خلال الساعات المقبلة

الرئيس يمنح الراحل سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

الرئيس يمنح الراحل سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

الخارجية: الحماية الأميركية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب الجرائم واغلاق الافق السياسي لحل الصراع

الخارجية: الحماية الأميركية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب الجرائم واغلاق الافق السياسي لحل الصراع

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية

بحرية الاحتلال تطارد الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تطارد الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

العمل بغزة تصدر بيانيْن &#34;مهميْن&#34; حول تصاريح العمل بأراضي 1948

العمل بغزة تصدر بيانيْن "مهميْن" حول تصاريح العمل بأراضي 1948

أحد أبطال نفق الحرية.. عائلة الأسير يعقوب قادري تُبلغ بإصابته بمرض السرطان

أحد أبطال نفق الحرية.. عائلة الأسير يعقوب قادري تُبلغ بإصابته بمرض السرطان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس يمنح الراحل سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

الرئيس يمنح الراحل سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية

العمل بغزة تصدر بيانيْن &#34;مهميْن&#34; حول تصاريح العمل بأراضي 1948

العمل بغزة تصدر بيانيْن "مهميْن" حول تصاريح العمل بأراضي 1948

أحد أبطال نفق الحرية.. عائلة الأسير يعقوب قادري تُبلغ بإصابته بمرض السرطان

أحد أبطال نفق الحرية.. عائلة الأسير يعقوب قادري تُبلغ بإصابته بمرض السرطان

الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي

الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي

قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف في الخليل

قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف في الخليل

المكسيك: ملتزمون بدعم الجهود الرامية لإيجاد حل شامل وسياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

المكسيك: ملتزمون بدعم الجهود الرامية لإيجاد حل شامل وسياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

قلقيلية: مستوطنون يطلقون النار على المواطنين ويعتدون على مراكبهم بقرية عزبة الطبيب

قلقيلية: مستوطنون يطلقون النار على المواطنين ويعتدون على مراكبهم بقرية عزبة الطبيب

منوعات

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي بعد دخولها العناية المركزة

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي بعد دخولها العناية المركزة

لهذا السبب..أحمد فلوكس هارب من العدالة

لهذا السبب..أحمد فلوكس هارب من العدالة

حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف بجلطة قلبية

حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف بجلطة قلبية

سلاف فواخرجي ترد بعد تصريحاتها بقيام كاريس بشار بإفساد زفافها قبل 22 عاماً

سلاف فواخرجي ترد بعد تصريحاتها بقيام كاريس بشار بإفساد زفافها قبل 22 عاماً

في عيد ميلادها الأول..الظهور الأول لابنة ديانا كرزون

في عيد ميلادها الأول..الظهور الأول لابنة ديانا كرزون

شاهد: صباح جزائري في أحضان زوجها &#34;كبرنا سوا&#34;

شاهد: صباح جزائري في أحضان زوجها "كبرنا سوا"

لهذا السبب..شاكيرا خائفة وتستنجد بالشرطة

لهذا السبب..شاكيرا خائفة وتستنجد بالشرطة

تفاصيل مرعبة عاشها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل في أيامه الأخيرة

تفاصيل مرعبة عاشها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل في أيامه الأخيرة

شاهد: بدرية طلبة تسحر المتابعين بإطلالة غير متوقعة

شاهد: بدرية طلبة تسحر المتابعين بإطلالة غير متوقعة

أخفته عن الأضواء أكثر من 60 عاماً..الظهور الأول لابن فيروز &#34;هلي الرحباني&#34;

أخفته عن الأضواء أكثر من 60 عاماً..الظهور الأول لابن فيروز "هلي الرحباني"

عربي

الجيش الليبي يدمر 6 أوكار للتهريب والإتجار بالبشر

الجيش الليبي يدمر 6 أوكار للتهريب والإتجار بالبشر

تفاصيل جديدة حول قاتل الطالبة الأردنية

تفاصيل جديدة حول قاتل الطالبة الأردنية

للمرة الأولى.. الدوحة تعلن زيارة الأمير تميم لمصر وهذه تفاصيل لقائه بالسيسي

للمرة الأولى.. الدوحة تعلن زيارة الأمير تميم لمصر وهذه تفاصيل لقائه بالسيسي

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة