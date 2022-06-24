الصين: قدمنا منحة جديدة لوكالة (أونروا) بقيمة مليون دولار أمريكي

رام الله - دنيا الوطنأعلن قواه وي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين، أن حكومة بلاده قدمت، يوم أمس الخميس، منحة جديدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بقيمة مليون دولار أميركي، كمساعدة لعام 2022.وأوضح أن الحكومة الصينية دأبت خلال السنوات الأخيرة على تقديم معونات مالية وإنسانية للوكالة، ومساعدات طبية تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وجدد السفير قواه وي، التأكيد على ثبات موقف الحكومة الصينية من دعم أعمال (أونروا) منذ تأسيسها في أربعينات القرن الماضي، انطلاقا من وقوفها الدائم إلى جانب فلسطين وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وأعرب عن تقدير الصين للخدمات التي تشرف عليها وكالة (أونروا)، والتي تقدم لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات، في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتمكين، على مدار أكثر من 7 عقود.وأضاف: "نعتبر أن (أونروا) تلعب دورا لا غنى عنه في تحسين معيشة اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم وتعزيز تطورهم، خصوصا منذ تفشي جائحة كورونا؛ حيث وضعت الوكالة تجنب تفشي الوباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على رأس سلم الأولويات، بالتزامن مع ضمان استمرار تقديمها للخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين".وأشار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين، إلى أن بلاده واصلت دعم برامج الأونروا بشكل ثابت، كما قدمت عبر الوكالة 200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مخصصة للاجئين الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري.وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في المرحلة الراهنة، لا سيما أن وباء فيروس كورونا يضرب المجتمع الفلسطيني واقتصاده.وطالب السفير قواه وي المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المادي والطبي للجانب الفلسطيني من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.وأكد أن الصين صديق مخلص للشعب الفلسطيني، وتدعم بثبات متطلبات الجانب الفلسطيني العادلة، وأي جهود تخدم حل القضية الفلسطينية.وقال: "سنستمر في تقديم الدعم كالمعتاد، ونحن مستعدون للعمل مع الأونروا وكافة الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة على دفع تحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".