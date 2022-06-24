(واللا): جهاز (الموساد) كشف خليتين ايرانيتين جديدتين بتركيا خططتا لتنفيذ هجمات ضد اسرائيليين

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مسؤولين أمنيين، أن جهاز (الموساد)، كشف مؤخراً خليتين إيرانيتين أخرتين في تركيا، خططتا لتنفيذ هجمات ضد سياح إسرائيليين.وبحسب الموقع، قال المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون: "هذا يضاف إلى الخلية التي كُشف عنها أمس".وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد اجتمع أمس الخميس، مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في وزارة الخارجية التركية بأنقرة.وقال أوغلوا وفق موقع (واللا): "إن أجهزتنا الأمنية تعمل بشكل جيد معًا لإحباط الهجمات ولن نسمح أبدًا بحدوث مثل هذه الأشياء في بلدنا"، مشيرا إلى أن تركيا نقلت رسائل واضحة حول هذا الموضوع.بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن أرواح الإسرائيليين أنقذت بفضل التعاون بين إسرائيل وتركيا.ويأتي اللقاء في أعقاب إعلان المخابرات التركية عن إحباط هجمات إيرانية ضد السياح الإسرائيليين على أراضيها، إلى جانب اعتقالها مجموعة إيرانية بدعوى أنها كانت تخطط لاستهداف السفير الإسرائيلي السابق لدى تركيا.