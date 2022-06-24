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دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء طلال دويكات، المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية: "لا صحة لما ورد على لسان عكرمة صبري بخصوص وجود معتقلين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية.

جاء ذلك، رداً على تصريحات عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، التي وردت في خطابه اليوم الجمعة، والمتعلقة بمطالبته للسلطة الوطنية الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية.

وأضاف دويكات: "نؤكد باسم المؤسسة الأمنية حرصنا الشديد على مؤسسات دولة فلسطين وجامعاتها العريقة التي لطالما شكلت منارات علم وساحات نضال على مدار عدة عقود، والمؤسسة الأمنية رحبت بإنهاء الأزمة وعودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتابع: "إن ما ورد من مطالبات على لسان عكرمة صبري بالإفراج عن المعتقلين لدينا، لم تكن في محلها، وذلك لعدم وجود أي معتقل لدى الأمن الفلسطيني لا في أريحا ولا غيرها، على خلفية هذه الأزمة، ونستغرب ما ورد على لسانه دون أدنى تدقيق ومعرفة ليخاطب جموع المصلين بهدف التحريض غير المبرر في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها قضيتنا الوطنية، والتي تحتاج إلى التظافر والتلاحم في مواجهة التحديات الجسام على شعبنا وقضيته".

ودعا دويكات الجميع لنزع رداء الحزبية الضيقة وعدم تسييس المساجد والمنابر بهدف خلق البلبلة والفتنة في الشارع الفلسطيني، مطالبا عكرمة صبري بأن يذكر اسماً واحداً من هؤلاء المعتقلين الذين أشار إليهم.

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