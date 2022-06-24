بحرية الاحتلال تطارد الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنطاردت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مراكب الصيادين شمال قطاع غزة، وأطلقت للنار تجاهها.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال غزة طاردت مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا، ومنطقتي الواحة والسودانية، وسط إطلاق للنار.وأكدت الوكالة، أن كثافة إطلاق النار وملاحقة البحرية الإسرائيلية أجبرت الصيادين على مغادرة البحر خوفا على حياتهم وممتلكاتهم.يشار إلى أن بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.