العمل بغزة تصدر بيانيْن "مهميْن" حول تصاريح العمل بأراضي 1948

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، بياناً صحفياً، حول تصاريح العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وأكدت الوزارة في بيانها، الذي نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أن كل من لديه سجل تجاري (حقيقي)، لن يتم ترشيح اسمه ضمن الأسماء التي سيتم إرسالها للشؤون المدنية.وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن التصاريح التي تصدر هي للعمال فقط، والسجلات التجارية الحقيقي هي للتجار، منوهة في الوقت ذاته إلى أن عملها فقط لمن لا سجل تجاري له أو من عنده سجل تجاري مرمز (#) فقط.وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة أنه تم فتح رابط التسجيل للعمال للاستفادة من تصاريح العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وذلك في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، لافتة إلى أنه أنه تم إغلاق رابط التسجيل نهاية أبريل الماضي والذي استمر التسجيل من خلاله 6 أشهر.وأشارت الوزارة، إلى أنه سجل في الرابط عشرات آلاف المواطنين الباحثين عن فرصة عمل، مؤكدة في الوقت ذاته أنه الشؤون المدنية استلمت منها ما مجموعه 3700 مرشح من الأسماء المسجلة.وقالت الوزارة: "صدر من الأسماء المرشحة للشؤون المدنية عن طريق وزارة العمل، 762 تصريح عمل فقط"، مضيفة: "منذ أبريل الماضي لم تستلم الشؤون المدنية أي أسماء جديدة مرشحة للعمل من وزارة العمل".وتوقعت الوزارة في بيانها، أن تستلم الشؤون المدنية أسماءً جديدةً مرشحة للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، خلال الفترة المقبلة.