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الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي

الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، اليوم الجمعة، مع رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي طه ايهان، آليات تعزيز التعاون والنهوض بقطاع الشباب والرياضة، خلال لقاء جمعهما في العاصمة الأذرية باكو على هامش اجتماع المجلس الدائم لوزراء الشباب والرياضة المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرض الرجوب ما يقدمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة من برامج تهدف لتنمية والنهوض بقطاع الشباب والرياضة بفلسطين. كما وضعه في صورة ما يواجهه الشباب الفلسطيني جرّاء ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ومحاولاته المستمرة لكسر عزيمته وصموده.

وشدد الرجوب على أهمية الدعم الذي يقدمه المنتدى للشباب الفلسطيني، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى ومنتدى الشباب، وتنظيم المزيد من الفعاليات الشبابية والرياضية في فلسطين.

ووجه الرجوب خلال اللقاء الدعوة لكافة الدول الأعضاء في المنتدى لزيارة فلسطين والاطلاع على واقع الشباب الفلسطيني، وللمشاركة في الفعالية الشبابية التي أقرها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مؤخرًا والتي ستقام في النصف الثاني من شهر آب/ أغسطس المقبل.

بدوره، أكد ايهان استعداده لتقديم الدعم بكافة أشكاله لقطاع الشباب والرياضة في فلسطين، ودعم المنتدى الكامل لحقوق الشباب الفلسطيني، ووقوفه إلى جانبه للحصول على حقوقه المشروعة.

كما أكد استعداد المنتدى لإرسال الخبراء والوفود الشبابية لفلسطين بهدف نقل الخبرة وتطوير قطاع الشباب والرياضة الفلسطيني.

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