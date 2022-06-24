استمر ثلاثة أيام.. الكشف عن تفاصيل الاجتماع الأمريكي الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية انتهاء الاجتماع الاستراتيجي العملياتي بين الجيش الإسرائيلي، والقيادة المركزية الأمريكية.وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن الاجتماع تركّز في مناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الجيشان بالمحيط، وذلك من خلال "لعبة حرب" تضمنت أيضا مناقشة الاستعدادات العسكرية المشتركة لسيناريوهات تصعيد اقليمية وفرص توسيع التعاون العسكري، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وبحسب البيان، استغرق الاجتماع ثلاثة أيام تخلله اجتماع رئيس الأركان أفيف كوخافي مع الوفد العسكري رفيع المستوى للحديث التقييم المشترك للوضع وتحليل التحديات الإقليمية.وحضر الاجتماع من الجانب الأمريكي كل من نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية جيمس مالوي وقائد سلاح الجو التابع للقيادة المركزية الأمريكية غرغوري غيلوي الذي سيتولى قريبا منصب نائب قائد (سنتكوم)، بالإضافة إلى قائد الأسطول الخامس براد كوبر ومسئولين آخرين.أما من الجانب الإسرائيلي فحضره نائب رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس هيئة العمليات عوديد بسيوك وقائد هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة تال كالمان وقائد سلاح الجو تومر بار وقائد سلاح البحرية داود ساعر سلامة والملحق العسكري في الولايات المتحدة.يشار إلى أن هذا الاجتماع الذي عُقد في إسرائيل، يأتي قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة الشهر القادم.