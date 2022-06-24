قلقيلية: مستوطنون يطلقون النار على المواطنين ويعتدون على مراكبهم بقرية عزبة الطبيب







أفاد بيان طبيب، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الفلسطيني (فتح)، أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على المواطنين ومنازلهم في قرية عزبة الطبيب شرقي مدينة قلقيلة، وذلك عقب صلاة الجمعة.وأكد طبيب في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الشبان الفلسطينيني تصدوا للمستوطنين، لافتا إلى أنهم أوقعوا أضراراص مادية بسياراتهم، مما استدعى جيش الاحتلال للتدخل واطلق وابلاً من الرصاص الحي تجاه الشبان، ليجبرهم على المغادرة من المكان.وأشار طبيب إلى أن جيش الاحتلال اطلق الرصاص على منازل المواطنين في المكان، مؤكداً أن المستوطنين عادوا مرة اخرى ليمارسوا العربدة على دوار عزبة الطبيب على طريق نابلس قلقيلية، وتصدى لهم الشبان الفلسطينيين مرة اخر، حيث رشقوا سياراتهم بالحجارة.بدورها، أفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن مستوطنين اعتدوا، اليوم الجمعة، على مركبات مواطنين في قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية.وأفادت مصادر محلية في عزبة الطبيب، بأن المستوطنين تجمعوا على مدخل القرية الرئيسي الواقع على شارع نابلس- قلقيلية، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى لتضرر عدد منها.