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إصابة مواطنين بالرصاص والاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة مواطنين بالرصاص والاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 9 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد بينهم مراسل فضائية فلسطين خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بجرائم جيش الاحتلال والمستعمرين بحق شعبنا.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز مما ادى لوقوع 9 إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق بينهم أنال الجدع مراسل فضائية فلسطين الذي أصيب خلال نقله أحداث المسيرة على الهواء مباشرة.

وأشار شتيوي إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة من مسافة الصفر مما ادى لهروبهم دون أن يتمكنوا من اقتحامهم للبلدة رغم محاولاتهم المتكررة.

وأوضح شتيوي ان هذه المسيرة هي الاخيرة في عامها الحادي عشر لتدخل عاما جديدا، مؤكدا الاستمرار فيها حتى تحقيق كامل اهدافها التي تنسجم مع المشروع الوطني بإنهاء الاحتلال عن كامل ارضنا وتمكين شعبنا من اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وفي ذات السياق تستعد البلدة لتنظيم مسيرة مركزية بمشاركة قيادات فصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحركة فتح في اقليم قلقيلية ولجان المقاومة الشعبية ، في الذكرى الحادية عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية في البلدة وذلك يوم الجمعة الذي يصادف مطلع تموز القادم.

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