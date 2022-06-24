عاجل

  • (أونروا): الدول الأعضاء بمؤتمر "التعهدات السنوي" تعهدوا بدفع 160 مليون دولار

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين: قرار الحكومة برفع رسوم التقاضي يخالف القانون الأساسي

نقابة المحامين: قرار الحكومة برفع رسوم التقاضي يخالف القانون الأساسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب نقيب المحامين الفلسطينيين سعد سليم، أن قرار مجلس الوزارء برفع الرسوم يخالف القانون الأساسي مخالفة جسيمة ويمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التقاضي، ويدفع اصحاب الحق إلى العزوف عن اللجوء للمحاكم.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء برفع رسوم المحاكم والتقاضي بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يمس السلم الأهلي ويؤدي ذلك إلى استيفاء الحقوق باليد. 

ولفت سليم إلى أن القانون الاساسي ينص في المادة (30) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، إلا أن حظر ممارسة الحق الذي كفله الدستور او تقييده يشكل مخالفة
وانتهاكا دستوريا، حتى وإن صدر ذلك بقانون أو قرار، وقال "لا يجوز وضع شروط وعقبات تحول بين صاحب الحق والاستفادة منه، ولكي يتحقق مبدأ حق التقاضي في الواقع لابد أن يكون اللجوء إليه مجانيا، فمبدأ مجانية القضاء هي إحدى ضمانات
التقاضي الضرورية، وهي من أهم المبادئ القانونية في ظل النظم القضائية الحديثة باعتبارها خدمة عامة، وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى التقاضي".

يذكر أن التقاضي يعد أحد الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كرست المادة الثانية من الإعلان حق الإنسان في التمتع بكافة الحقوق الواردة فيه وحظرت أي تمييز فيها لأي سبب ومن بين تلك الأسباب التمييز بسبب الثروة.

وأكدت المادة السابعة من الإعلان على أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة.

وشدد نائب نقيب المحامين على أن تمكين الأفراد من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل لا يتأتى إلا عن طريق تفهم الحكومة بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية، ولا يجوز لأي سلطة أن تقيده، ويستوي في ذلك أن يكون القيد الوارد على هذا الحق كلياً أو جزئياً.

ودعا مجلس الوزراء وبشكل عاجل إلى الرجوع عن قراره وإلغاءه.

أخبار ذات صلة

(أونروا): الدول الأعضاء بمؤتمر &#34;التعهدات السنوي&#34; تعهدوا بدفع 160 مليون دولار

(أونروا): الدول الأعضاء بمؤتمر "التعهدات السنوي" تعهدوا بدفع 160 مليون دولار

راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين خلال الساعات المقبلة

راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين خلال الساعات المقبلة

الرئيس يمنح الراحل سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

الرئيس يمنح الراحل سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

الصين: قدمنا منحة جديدة لوكالة (أونروا) بقيمة مليون دولار أمريكي

الصين: قدمنا منحة جديدة لوكالة (أونروا) بقيمة مليون دولار أمريكي

الخارجية: الحماية الأميركية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب الجرائم واغلاق الافق السياسي لحل الصراع

الخارجية: الحماية الأميركية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب الجرائم واغلاق الافق السياسي لحل الصراع

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية

بحرية الاحتلال تطارد الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تطارد الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

العمل بغزة تصدر بيانيْن &#34;مهميْن&#34; حول تصاريح العمل بأراضي 1948

العمل بغزة تصدر بيانيْن "مهميْن" حول تصاريح العمل بأراضي 1948

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس يمنح الراحل سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

الرئيس يمنح الراحل سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية

العمل بغزة تصدر بيانيْن &#34;مهميْن&#34; حول تصاريح العمل بأراضي 1948

العمل بغزة تصدر بيانيْن "مهميْن" حول تصاريح العمل بأراضي 1948

أحد أبطال نفق الحرية.. عائلة الأسير يعقوب قادري تُبلغ بإصابته بمرض السرطان

أحد أبطال نفق الحرية.. عائلة الأسير يعقوب قادري تُبلغ بإصابته بمرض السرطان

الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي

الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي

قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف في الخليل

قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف في الخليل

المكسيك: ملتزمون بدعم الجهود الرامية لإيجاد حل شامل وسياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

المكسيك: ملتزمون بدعم الجهود الرامية لإيجاد حل شامل وسياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

قلقيلية: مستوطنون يطلقون النار على المواطنين ويعتدون على مراكبهم بقرية عزبة الطبيب

قلقيلية: مستوطنون يطلقون النار على المواطنين ويعتدون على مراكبهم بقرية عزبة الطبيب

منوعات

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي بعد دخولها العناية المركزة

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي بعد دخولها العناية المركزة

لهذا السبب..أحمد فلوكس هارب من العدالة

لهذا السبب..أحمد فلوكس هارب من العدالة

حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف بجلطة قلبية

حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف بجلطة قلبية

سلاف فواخرجي ترد بعد تصريحاتها بقيام كاريس بشار بإفساد زفافها قبل 22 عاماً

سلاف فواخرجي ترد بعد تصريحاتها بقيام كاريس بشار بإفساد زفافها قبل 22 عاماً

في عيد ميلادها الأول..الظهور الأول لابنة ديانا كرزون

في عيد ميلادها الأول..الظهور الأول لابنة ديانا كرزون

شاهد: صباح جزائري في أحضان زوجها &#34;كبرنا سوا&#34;

شاهد: صباح جزائري في أحضان زوجها "كبرنا سوا"

لهذا السبب..شاكيرا خائفة وتستنجد بالشرطة

لهذا السبب..شاكيرا خائفة وتستنجد بالشرطة

تفاصيل مرعبة عاشها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل في أيامه الأخيرة

تفاصيل مرعبة عاشها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل في أيامه الأخيرة

شاهد: بدرية طلبة تسحر المتابعين بإطلالة غير متوقعة

شاهد: بدرية طلبة تسحر المتابعين بإطلالة غير متوقعة

أخفته عن الأضواء أكثر من 60 عاماً..الظهور الأول لابن فيروز &#34;هلي الرحباني&#34;

أخفته عن الأضواء أكثر من 60 عاماً..الظهور الأول لابن فيروز "هلي الرحباني"

عربي

الجيش الليبي يدمر 6 أوكار للتهريب والإتجار بالبشر

الجيش الليبي يدمر 6 أوكار للتهريب والإتجار بالبشر

تفاصيل جديدة حول قاتل الطالبة الأردنية

تفاصيل جديدة حول قاتل الطالبة الأردنية

للمرة الأولى.. الدوحة تعلن زيارة الأمير تميم لمصر وهذه تفاصيل لقائه بالسيسي

للمرة الأولى.. الدوحة تعلن زيارة الأمير تميم لمصر وهذه تفاصيل لقائه بالسيسي

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة