هنية للرئيس عون: أمن لبنان واستقراره قوة للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لبنان بإنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي، الذي جرى في 15 أيار/مايو، مؤكداً أهمية قوة لبنان واستقراره وأمنه، معتبراً أنّ "كل ذلك قوة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني".ووفق قناة (الميادين) فقد استعرض هنية خلال زيارته رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون التطورات المتعلقة بفلسطين والقدس والأقصى والانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.وأشار هنية إلى "المتغيرات السياسية في المنطقة ومحاولات اختراقها وإعادة تشكيلها عبر بوابة التطبيع، بما يتطلب تمتين الموقف العربي في مواجهة هذه التحديات".واستعرض موضوع اللاجئين وضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية وحقوقهم الإنسانية، مع التأكيد على تمسكهم بحق العودة ورفضهم أي مشاريع توطين أو تهجير أو إقامة وطن بديل.من جانبه، رحّب الرئيس اللبناني بوفد حركة "حماس"، مؤكداً المواقف الثابتة للبنان إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وأشاد عون بإنجازات المقاومة والصمود الفلسطيني، معتبراً أنّ حصار قطاع غزة سببه ما حققته المقاومة من نجاحات، غير أنّ النتيجة جاءت عكس ما خطط له الاحتلال، مضيفاً: "وقوفنا معكم واجب علينا، ولا يمكن أن نتخيل القدس من دون كنيسة القيامة أو المسجد الأقصى".